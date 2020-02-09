Англия

Полузащитник, вероятно, покинет Энфилд в трансферное окно.

Как утверждает Football Insider, Ливерпуль намерен продать в летнее трансферное окно полузащитника Гарри Уилсона, который в текущем сезоне выступает в аренде в Борнмуте.

По данным источника, руководство "красных" уверенно, что 22-летний футболист не сможет пробиться в стартовый состав команды Клоппа, поэтому они хотят заработать от его продажи.

Отмечается, что Борнмут заинтересован в том, чтобы выкупить контракт Уилсона, а мерсисайдцы хотят получить за хавбека 30 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль летом также, скорее всего, покинет полузащитник Адам Лаллана, контракт которого завершается в июне.