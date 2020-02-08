Англия

"Красные" не предлагают хавбеку новый контракт.

Полузащитник Адам Лаллана, скорее всего, покинет Ливерпуль по окончании сезона, сообщает издание Evening Standard.

Контракт английского хавбека с мерсисайдцами подходит к концу, а переговоры о продлении клуб, похоже, не планирует начинать. В подписании 31-летнего игрока на правах свободного агента заинтересованы Лестер, Тоттенхэм и Арсенал.

Лаллана присоединился к Ливерпулю в 2014-м году из Саутгемптона за 31 млн евро. В текущем сезоне полузащитник провел 19 поединков в футболке "красных", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что в возвращении Лалланы заинтересован Саутгемптон.

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