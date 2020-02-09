Англия

Португалец решил понаблюдать за соперником "шпор" в Лиге чемпионов.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо решил посетить матч 21-го тура Бундеслиги между Баварией и Тоттенхэмом.

Португальский наставник решил воспользоваться паузой в чемпионате Англии, чтобы воочию понаблюдать за игрой Лейпцига, с которым его клубу предстоит сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов. Также тренер "шпор", возможно, захотел понаблюдать за игрой нападающего Тимо Вернера, которым интересуются многие английские клубы.

Первый матч между Тоттенхэмом и Лейпцигом состоится в Лондоне 19 февраля. Ответная встреча команд состоится в Германии 10 марта.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также готов побороться за полузащитника Баварии Филиппе Коутиньо.

После первого тайма счет в матче Бавария — Лейпциг 0:0. Следите за событиями поединка в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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