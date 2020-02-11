Португалец прокомментировал смену имиджа.
Жозе Моуриньо, Getty Images
11 февраля 2020, 08:36
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо рассказал, почему решил кардинально изменить свой внешний вид и постригся налысо.
"Иногда мне нравится ощущать холодную погоду, мне нравится менять некоторые вещи. Но в этот раз все было иначе.
Я уснул в кресле парикмахера, а когда я проснулся, все было настолько плохо, что я сказал ему постричь под "единичку". Надеюсь, волосы снова отрастут", – рассказал Моуриньо в интервью Sky Sports.
Ранее Моуриньо объяснил, почему решил посмотреть матч Лейпцига вживую.
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