Англия

Португалец прокомментировал смену имиджа.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо рассказал, почему решил кардинально изменить свой внешний вид и постригся налысо.

"Иногда мне нравится ощущать холодную погоду, мне нравится менять некоторые вещи. Но в этот раз все было иначе.

The Shaven One ✂️😲 pic.twitter.com/y8MfmCgVBU — Metro Sport (@Metro_Sport) February 7, 2020

Я уснул в кресле парикмахера, а когда я проснулся, все было настолько плохо, что я сказал ему постричь под "единичку". Надеюсь, волосы снова отрастут", – рассказал Моуриньо в интервью Sky Sports.

Ранее Моуриньо объяснил, почему решил посмотреть матч Лейпцига вживую.

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