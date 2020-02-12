Англия

Хорват высказал свое мнение о форме "красных".

Защитник Ливерпуля Деян Ловрен заявил, что уверен в способности нынешней команды Клоппа стать одним из величайших коллективов в истории.

"Я был в команде с самого начала эры Клоппа, и потребовалось немало времени, два или три года, чтобы все наладить".

"Теперь мы понимаем друг друга. Мы знаем, что нам нужно, что мы хотим. И я особенно хочу, чтобы нас помнили, возможно, как ранее Барселону, которая выиграла за четыре года около 20 трофеев".

"Почему бы нам не сделать это? Я думаю, что мы можем войти в историю, и я хочу, чтобы нас запомнили как одну из лучших команд, которые когда-либо играли", — сказал Ловрен Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль будущим летом может приобрести нападающего Лейпцига Тимо Вернера.