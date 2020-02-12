Англия

Ветеран "канареек" останется в команде и в будущем.

Официальный сайт Норвича сообщает, что полузащитник команды Александр Теттей продлил контракт с клубом на один год — до лета 2021 года.

Напомним, норвежский футболист остается главным ветераном "канареек", защищая цвета команды с 2012 года, перейдя из Ренна.

В текущем сезоне 33-летний хавбек провел в английской Премьер-лиги 19 поединков, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Норвич в конце зимнего трансферного окна укрепил свои ряды, арендовав хавбека Сошо.