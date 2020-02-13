Англия

Форвард рассказал о работе с испанским специалистом.

Нападающий Арсенала Рисс Нельсон высказал свое мнение о сотрудничестве с главным тренером команды Микелем Артетой.

"Посмотрите на Стерлинга и Сане. Посмотрите, как они играли в своих прошлых командах и как выступают сейчас. Это невероятный уровень".

"Я думаю, что это заслуга Гвардиолы, конечно, но также и Артета, потому что они признавались, что он много работал с ними индивидуально".

"Я не видел менеджера с такой решимостью превращать людей в лучших игроков. Я полностью верю в Микеля и думаю, что он сделает меня одним из лучших", — сказал Нельсон Evening Standard.

Ранее арендованный у Реала полузащитник лондонцев Дани Себальос рассказал, почему предпочел Арсенал Ливерпулю.