Англия

Агент утверждает, что будущее хавбека Манчестер Юнайтед будет решаться после Евро-2020.

Агент Поля Погба Мино Райола в очередной раз заявил, что его клиент не против снова выступать за Ювентус.

"Италия для Поля как дом. Он был бы рад вернуться в Ювентус, но посмотрим, что будет после Евро-2020", — цитирует Райолу Фабрицио Романо.

"Погба хочет играть на самом высоком уровне. Но он не может убежать из Манчестер Юнайтед, потому что они в тяжелой ситуации".

В нынешнем сезоне французский полузащитник из-за различных травм сыграл за МЮ только восемь матчей во всех турнирах, отметившись двумя ассистами.

Погба – не единственный центральный полузащитник, которого связывают с Ювентусом. СМИ также утверждают, что туринцы попытаются приобрести летом у Баварии Корентена Толиссо.