Италия

Туринцы готов вновь выйти на трансферный рынок для покупки игрока в центр поля.

Ювентус в летнее трансферное окно собирается подписать Корентена Толиссо, сообщает Calciomercato.

По предыдущей информации, руководство Баварии решило расстаться c французом летом, чтобы инвестировать вырученные средства в Кая Хавертца.

В текущем сезоне Толиссо провел 19 поединков в футболке Баварии, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

Отметим, что в данный момент в линии полузащиты Ювентуса есть Миралем Пьянич, Родриго Бентанкур, Адриен Рабио, Блез Матюиди, Сами Хедира и Аарон Рэмси, который может покинуть команду летом.