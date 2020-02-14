Англия

Французский защитник вспомнил о совместной работе с Жозе Моуриньо.

Центральный защитник Курт Зума перешел из Сент-Этьена в Челси в 2014 году. Именно в этот период главным тренером "пенсионеров" являлся Жозе Моуриньо, который, как оказалось, резко критиковал игру, на тот момент, 19-летнего француза.

"Я не могу вспомнить, что это был за матч, но мы проиграли в гостях со счетом 3:1. На следующий день Моуриньо догнал меня и позвал поговорить наедине в свой кабинет. Он спросил, все ли у меня нормально, на что я ответил "да".

"Затем Жозе спросил, уверен ли я в своем ответе. Я снова сказал "да". Его следующие слова шокировали меня. Он заявил, что я "был мусором в эти выходные". После этих слов я незамедлительно захотел ответить ему на футбольном поле".

"Я помню, что мне было больно. Это сильно повлияло на меня в тот момент. Я действительно хотел показать ему, что могу моментально реагировать на критику", — приводит слова Зума RMC Sport.

В текущем сезоне Курт Зума провел в английской Премьер-лиге 20 матчей, в которых заработал три предупреждения.

Напомним, ранее Данни Роуз заявил, что Жозе Моуриньо не дал ему шанса себя проявить, когда возглавил Тоттенхэм.

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