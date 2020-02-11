Зидан обошел Моуриньо по победам с Реалом в Ла Лиге

Испания

Тем не менее, португалец имеет лучший процент побед в Ла Лиге.

Реал Мадрид в уверенной манере обыграл на выезде Осасуну (4:1) в чемпионате Испании. Для Зинедина Зидана это стало 88 победой у руля "сливочных" в Ла Лиге.

По данному показателю 47-летний француз обошел Жозе Моуриньо, который работал с "галактикос" в период с 2010-го по 2013-й.

Тем не менее, Жозе Моуриньо имеет лучший процент побед в Ла Лиге. В 114 матчах он побеждал 87 раз (76%), в то время, когда Зидан выиграл 88 раз за 130 матчей (68%).

Вашему вниманию видеообзор матча Осасуна — Реал Мадрид.