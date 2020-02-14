Каррик: Фред хочет продолжать учиться и совершенствоваться

Тренер доволен динамикой развития бразильского полузащитника.
Майкл Каррик и Фред, Getty Images
14 февраля 2020, 11:15
Ассистент главного тренера Манчестер Юнайтед Майкл Каррик прокомментировал прогресс хавбека Фреда, который в январе стал лучшим игроком команды.
"Он молодец. Он долго не мог адаптироваться в новой команде, но он это сделал. В таком большом клубе это не очень легко, но он смог. Он демонстрировал фантастическую игру в течении достаточно долгого времени, и я уверен, что это он еще не все показал".
"Он хочет продолжать совершенствоваться, он хочет продолжать учиться и совершенствоваться. У него еще есть много потенциала и возможностей для совершенства, поэтому мы будем над этим работать", — приводит слова специалиста официальный сайт "красных".
Ранее сообщалось, что МЮ попытается заполучить Дембеле.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.