Каррик: Фред хочет продолжать учиться и совершенствоваться

Англия

Тренер доволен динамикой развития бразильского полузащитника.

Ассистент главного тренера Манчестер Юнайтед Майкл Каррик прокомментировал прогресс хавбека Фреда, который в январе стал лучшим игроком команды.

"Он молодец. Он долго не мог адаптироваться в новой команде, но он это сделал. В таком большом клубе это не очень легко, но он смог. Он демонстрировал фантастическую игру в течении достаточно долгого времени, и я уверен, что это он еще не все показал".

"Он хочет продолжать совершенствоваться, он хочет продолжать учиться и совершенствоваться. У него еще есть много потенциала и возможностей для совершенства, поэтому мы будем над этим работать", — приводит слова специалиста официальный сайт "красных".

Ранее сообщалось, что МЮ попытается заполучить Дембеле.