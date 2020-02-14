Погба предпочитает вернуться в Ювентус, несмотря на интерес Реала и ПСЖ

Италия

Туринский клуб работает над трансфером французского хавбека.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба следующим летом может сменить клубную прописку и покинуть английскую Премьер-лигу.

Как сообщает журналист Николо Скира, Ювентус ведет активную работу над трансфером 26-летнего француза, который уже выступал за туринский клуб до перехода в стан "красных дьяволов" в 2016 году.

Примечательно, несмотря на интерес мадридского Реала и ПСЖ, Погба заинтересован в возвращении в Ювентус после Евро-2020, о чем ранее рассказал его агент Мино Райола.

В нынешнем сезоне французский полузащитник из-за различных травм сыграл за МЮ только восемь матчей во всех турнирах, отметившись двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Ювентус готов выделить 140 миллионов евро на трансфер Погба.