Погба предпочитает вернуться в Ювентус, несмотря на интерес Реала и ПСЖ

Туринский клуб работает над трансфером французского хавбека.
Поль Погба, Getty Images
14 февраля 2020, 12:39
Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба следующим летом может сменить клубную прописку и покинуть английскую Премьер-лигу.
Как сообщает журналист Николо Скира, Ювентус ведет активную работу над трансфером 26-летнего француза, который уже выступал за туринский клуб до перехода в стан "красных дьяволов" в 2016 году.
Примечательно, несмотря на интерес мадридского Реала и ПСЖ, Погба заинтересован в возвращении в Ювентус после Евро-2020, о чем ранее рассказал его агент Мино Райола.
В нынешнем сезоне французский полузащитник из-за различных травм сыграл за МЮ только восемь матчей во всех турнирах, отметившись двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Ювентус готов выделить 140 миллионов евро на трансфер Погба.
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