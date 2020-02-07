Англия

Вместе с Полем Погба продолжит восстановление после травмы Скотт Мактоминей.

Манчестер Юнайтед планирует провести тренировочный сбор в Испании, на который команда Оле-Гуннара Солскьяера отправится без Поля Погба и Скотта Мактоминея, но с Одионом Игало — сообщает Sky Sports.

"Красные дьяволы" отправятся в Марбелью с целью провести подготовку в более теплых и благоприятных условиях.

Ближайший матч Манчестер Юнайтед проведет в первенстве Премьер-лиги против Челси 17 февраля, а 20 февраля отправится в Брюгге на поединок 1/16 финала Лиги Европы.

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