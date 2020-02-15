Англия

Менеджер рассказал о форме молодого голкипера.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард поведал о том, готов ли голкипер команды Кепа Аррисабалага вернуться в стартовый состав.

"Это реальность жизни, футбола, нашей карьеры. Единственное, что меня возвращало в команду и на поле в такие моменты, это тяжелая работа".

"Если игрок думает обижаться, то необходимо понимать, что можно повлиять только на одно — на свои тренировки, чтобы быть готовым к игре".

"Ты должен быть частью клуба, и ты должен принять это. Это не легко, я говорю это как менеджер. Я знаю это, как бывший игрок. Большинство людей получают подобное испытание в какой-то момент в своей карьере. Так что это то, что есть", — цитирует Лампарда Goal.

Ранее английский специалист высказал свое мнение о трансфере вингера Аякса Хакима Зийеха.