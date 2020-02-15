Англия

Новозеландей продолжит карьеру в МЛС.

Официальный сайт Спортинга из Канзас-Сити сообщает, что защитник Вест Хэма Уинстон Рид перебрался в американский клуб на правах аренды до конца сезона.

Отмечается, что новозеландец все еще не получил трансферный сертификат и визу. Только после этого он сможет присоединиться к новой команде.

В текущем сезоне Рид не провел ни одного поединка за первую команду "молотобойцев". Всего на его счету 166 матчей.

Ранее сообщалось, что будущим летом Вест Хэм может покинуть полузащитник Деклан Райс.