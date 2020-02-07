Испания

Вингер Вулверхэмптона Адама Траоре может вернуться в Барселону.

Летом 2020 года Барселона постарается вернуть своего воспитанника Адаму Траоре, выступающего за Вулверхэмптон — сообщает Goal.com.

24-летний Траоре с 2004 года занимался в академии Барселоны, а в августе 2015 года был продан в Астон Виллу за 10 миллионов евро.

Имеющий двойное гражданство (Испания / Мали) Адама провел 18 матчей за юношеские и молодежную сборные Испании (1 гол), а на клубном уровне выступал за Барселону В (63 матча во всех турнирах, 8 голов), Барселону (4, 1), Астон Виллу (12, 1), Миддлсбро (71, 5) и Вулверхэмптон (71, 6).

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