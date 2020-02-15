Англия

"Горожане" намерены обсудить исключение команды из Лиги чемпионов.

Руководство Манчестер Сити организовало встречу с игроками и главным тренером после новости об исключении команды из Лиги чемпионов, сообщает издание The Telegraph.

Уже спустя час после того, как УЕФА объявил о дисквалификации команды, боссы "горожан" отправили игрокам сообщения с просьбой прибыть в расположение клуба в субботу для экстренной встречи.

На этой встрече исполнительный директор Сити Ферран Сориано намеревался уведомить игроков и тренерский штаб о том, каким образом клуб намерен искать выход из сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что некоторые игроки могут покинуть Манчестер Сити летом.

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