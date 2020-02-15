Италия

Туринцы могут переманить испанца в Италию.

Руководство Ювентуса рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера команды нынешнего наставника Манчестер Сити Пепа Гвардиолу, сообщает Calciomercato.

Напомним, "горожане" получили запрет на выступления в Лиге чемпионов на последующие два сезона, что ставит под сомнение будущее испанского специалиста в английской команде.

По данным источника, туринцы готовы пригласить Гвардиолу летом, выплатив компенсацию за расторжение контракта менеджеру "бьянконери" Маурицио Сарри. Отмечается, что за ситуацией вокруг Пепа также наблюдают ПСЖ и Бавария.

Ранее сообщалось, что Ювентус также хочет вновь приобрести полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба.