Англия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Англии.

В матче 26-го тура АПЛ Бернли обыграл на выезде Саутгемптон со счетом 2:1.

Голами в составе "бордовых" отличились Эшли Вествуд и Матей Выдра, а у хозяев забил Данни Ингз. Стоит отметить, что Вествуд открыл счет прямым ударом с углового.



Саутгемптон — Бернли 1:2

Голы: Ингз, 18 — Вествуд, 2, Выдра, 60.

Саутгемптон: Маккарти — Уокер-Питерс Обафеми, 73), Стивенс, Вестергор, Бертранд — Уорд-Праус, Хойбьерг — Армстронг, Буфаль (Дженепо, 39) — Ингз, Лонг (Адамс, 86).

Бернли: Поуп — Бардсли, Тарковски, Ми, Тейлор — Хендрик, Вествуд, Корк, Макнейл — Вуд (Выдра, 22), Родригес.

Предупреждения: Вестергор, Обафеми — Ми, Хендрик.

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