Англия

Испанский специалист может покинуть команду в конце сезона.

Манчестер Сити получил дисквалификацию на два ближайших сезона в Лиге чемпионов, из-за чего Пеп Гвардиола может покинуть команду.

Если испанский специалист летом уйдет из стана "горожан", то те готовы рассмотреть кандидатуры Маурисио Почеттино и Брендана Роджерса, сообщает The Telegraph.

Аргентинский специалист остается без работы после ухода из Тоттенхэма, а Роджерс ныне возглавляет Лестер.

Напомним, что также Манчестер Сити может покинуть ряд ключевых игроков.

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