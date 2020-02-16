Испанский специалист может покинуть команду в конце сезона.
ХОСЕП ГВАРДИОЛА, ФОТО GETTY IMAGES
16 февраля 2020, 08:50
Манчестер Сити получил дисквалификацию на два ближайших сезона в Лиге чемпионов, из-за чего Пеп Гвардиола может покинуть команду.
Если испанский специалист летом уйдет из стана "горожан", то те готовы рассмотреть кандидатуры Маурисио Почеттино и Брендана Роджерса, сообщает The Telegraph.
Аргентинский специалист остается без работы после ухода из Тоттенхэма, а Роджерс ныне возглавляет Лестер.
Напомним, что также Манчестер Сити может покинуть ряд ключевых игроков.
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