Англия

Испанский специалист и английский футболист решили остаться в нынешней команде.

Пеп Гвардиола и Рахим Стерлинг приняли решение не покидать Манчестер Сити, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 49-летний специалист намерен отработать свой контракт и уже сообщил игрокам, что не уйдет. Аналогичное решение принял и 25-летний англичанин.

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Напомним, что Манчестер Сити получил бан на участие в Лиге чемпионов на протяжении следующих двух сезонов. "Горожане" подадут апелляцию в CAS и есть шансы, что суд в Лозанне отменит первоначальное решение.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити организовал экстренную встречу с игроками и тренером.

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