Англия

Шведский защитник не попал в заявку на игру 26-го тура АПЛ.

Виктор Линделеф не сыграет в центральном поединке тура против Челси из-за болезни, сообщает Manchester Evening News.

Шведский защитник даже не отправился с командой в Лондон, а его место в стартовом составе занял Эрик Байи.

Линделеф в этом сезоне провел 30 поединков в футболке Манчестер Юнайтед, забив гол и сделав результативную передачу.

Матч Челси — Манчестер Юнайтед начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.