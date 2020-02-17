Шведский защитник не попал в заявку на игру 26-го тура АПЛ.
BИКТОР ЛИНДЕЛЕФ, ФОТО GETTY IMAGES
17 февраля 2020, 21:48
Виктор Линделеф не сыграет в центральном поединке тура против Челси из-за болезни, сообщает Manchester Evening News.
Шведский защитник даже не отправился с командой в Лондон, а его место в стартовом составе занял Эрик Байи.
Линделеф в этом сезоне провел 30 поединков в футболке Манчестер Юнайтед, забив гол и сделав результативную передачу.
Матч Челси — Манчестер Юнайтед начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.