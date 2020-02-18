Англия

Капитан Манчестер Юнайтед прокомментировал поединок против Челси и момент с ударом Батшуайи.

Гарри Магуайр в первом тайме поединка против Челси (2:0) после падения на газон выставил ногу и ударил Миши Батшуайи. Арбитр оставил момент без внимания, что Магуайр считает правильным решением.

"Это было солидное выступление. Мы знали, что нам нужно добиться победы, чтобы сократить отставание. Это важные три очка. В этом сезоне мы были слишком непоследовательны. Давление заставляет нас набирать три очка. Мой гол? Прошло много матчей. Я знал, что это вопрос времени, прежде чем я забью гол, и, надеюсь, их еще много впереди

Я знаю, что принял Батшуайи ногой. Чувствовал, что он упадет на меня, и моя естественная реакция состояла в том, чтобы выпрямить ногу, чтобы остановить его. Это не был удар и не было никакого намерения. Я думаю, что судья принял правильное решение. Знал, что поймал его на ногу, но я не собирался причинять ему боль. Это была просто естественная реакция. Я извинился перед ним, и было приятно, что рефери все понял", — приводит слова Магуайра BBC.

Отметим, что Батшуайи не нуждался в медицинской помощи и продолжил игру, чего не скажешь про Канте, который покинул поле спустя десять минут после стартового свистка.