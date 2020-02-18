Англия

Капитан "синих" признает, что команда сама виновата в поражении от Манчестер Юнайтед.

Челси в 26-м туре Премьер-лиги проиграл дома Манчестер Юнайтед 0:2. При этом два гола "синих" (Курта Зума и Оливье Жиру) были отменены из-за офсайда.

"Два ключевых момента привели к поражению. Мы создавали опасные моменты и выглядели хорошо, но перед перерывом нас наказали", — цитирует Аспиликуэту BBC.

"Был ли VAR жесток к нам? Это VAR. Меня разочаровывает то, что решение принимают судьи за монитором. Арбитр матча сам должен смотреть эпизод и решать. Конечно, при голе Зума я толкал Уильямса, но и меня толкали. Хотя бы пойди к монитору – на это нужно 30 секунд. Необходимо, чтобы решения принимал судья на поле".

"Когда я бежал на ближнюю штангу при подаче углового, я не собирался толкать Уильямса. Не говорю, что следовало ставить пенальти за толчок от Фреда, но мой толчок стал последствием этого".

"Мы очень разочарованы, и мы не можем оправдываться VAR. Сами растеряли все преимущество, которое у нас было. Теперь нас ожидают решающие матчи. В субботу будет очень важное лондонское дерби против Тоттенхэма".

Челси занимает четвертое место в турнирной таблице после 26 туров, опережая идущий девятым Эвертон только на пять очков.