Англия

Вингер Арсенала высказался о слухах касательно своего возможного ухода.

Действующее соглашение Букайо Сака с Арсеналом истекает через 18 месяцев, поэтому в СМИ начали появляться слухи об интересе к английскому вингеру таких клубов, как Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Бавария.

Сам 18-летний вундеркинд заявил, что все вопросы касательно его будущего будут решать его представители в лице агента и родителей.

"Я просто оставлю этот вопрос своему агенту и моим родителям. Я просто продолжаю играть в свой футбол и наслаждаюсь этим".

"Как я и сказал, все вопросы к моему агенту. Он разбирается с этим. Мне нравится выступать под руководством Микеля Артеты, поэтому посмотрим, что в конечном итоге произойдет", — приводит слова Сака Sky Sports.

В текущем сезоне Букайо Сака провел 24 поединка во всех турнирах на клубном уровне, в которых он забил три гола и отдал семь результативных передач.

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