Англия

Корейский форвард получил перелом в матче АПЛ.

Нападающий Сон Хын Мин не поможет Тоттенхэму в ближайших матчах из-за проблем со здоровьем.

Как сообщает официальный сайт лондонского, корейский форвард получил перелом руки в матче с Астон Виллой (3:2) в минувший уикенд и будет вынужден перенести операцию. По предварительным прогнозам, восстановление футболиста займет несколько недель.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 32 поединка в футболке "шпор", забив 16 голов и совершив 9 ассистов.

Ранее сообщалось, что Сон стал первым азиатским футболистом, забившим 50 голов в АПЛ.

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