Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо не упустил момента поглумиться над своим игроком.
Сон Хын Мин и Моуриньо, Getty Images
16 февраля 2020, 23:56
В рамках 26-го тура АПЛ Тоттенхэм на выезде играл против Астон Виллы, и сумел переиграть хозяев – 3:2. Дубль на свой счет записал Сон Хын Мин, который и принес победу "шпорам".
Жозе Моуриньо решил подшутить над азиатским футболистом во время его общения с журналистами.
"Вы спрашиваете его о голах или тех моментах, что он не забил?", – с улыбкой спросил Моуриньо.
Отметим, что Сон Хын Мин стал первым азиатским футболистом, забившим 50 голов в АПЛ.