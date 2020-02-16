В рамках 26-го тура АПЛ Тоттенхэм на выезде играл против Астон Виллы, и сумел переиграть хозяев – 3:2. Дубль на свой счет записал Сон Хын Мин, который и принес победу "шпорам".

Жозе Моуриньо решил подшутить над азиатским футболистом во время его общения с журналистами.

"Вы спрашиваете его о голах или тех моментах, что он не забил?", – с улыбкой спросил Моуриньо.

Отметим, что Сон Хын Мин стал первым азиатским футболистом, забившим 50 голов в АПЛ. 

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