Англия

Матиас Погба рассказал о желании брата сменить команду по окончании сезона.

Вокруг Поля Погба достаточно давно ходят слухи об уходе. Брат хавбека МЮ подтвердил, что Поль собирается сменить команду.

"Все знают, что Поль хочет уйти из МЮ. Он намерен играть в Лиге чемпионов и выигрывать трофеи. Мы знаем, что этого не будет в Манчестере".

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"Увидим, что будет летом", — приводит слова Матиаса Погба Goal.com.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед назвал цену на Погба.

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