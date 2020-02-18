Вокруг Поля Погба достаточно давно ходят слухи об уходе. Брат хавбека МЮ подтвердил, что Поль собирается сменить команду. 

"Все знают, что Поль хочет уйти из МЮ. Он намерен играть в Лиге чемпионов и выигрывать трофеи. Мы знаем, что этого не будет в Манчестере". 

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"Увидим, что будет летом", — приводит слова Матиаса Погба Goal.com.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед назвал цену на Погба

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