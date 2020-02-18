Англия

Одиозный агент полузащитника дал очередной комментарий о его будущем.

Мино Райола продолжает создавать ажиотаж около своего клиента Поля Погба. Агент заявил, что француз не принадлежит Солскьяеру, и сделал отсылку к летнему разговору.

"Погба — не моя собственность и не Солскьяера. Вы не можете владеть человеком уже много лет в Великобритании или где-либо. Я надеюсь, Солскьяер не хочет намекнуть, что Поль — его пленник.

Я говорю то, что считаю нужным. До этого момента я был снисходителен к Солскьяеру. Он должен помнить, что говорил Погба летом. Думаю, Солскьяер расстроен по некоторым поводам.

Наверное, у него есть есть несколько большие причины переживать. Не только мои слова о будущем Поля. На его месте, я бы беспокоился", — приводит слова Райолы Фабрицио Романо.

Напомним, что Манчестер Юнайтед определился с ценой, за которую готов отпустить Поля Погба.