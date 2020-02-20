Англия

Вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В матче 26-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити добыл уверенную домашнюю победу над Вест Хэмом (2:0).

"Молотобойцы" не смогли ничего противопоставить своему сопернику в атаке, пропустив два безответных мяча.

Стоит отметить, что Вест Хэм уже шесть поединков подряд в чемпионате Англии не может добыть три очка, а Ман Сити, после неудач против Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед, похоже, вернулся на победный путь.

Манчестер Сити – Вест Хэм 2:0

Голы: Родри, 30, Де Брюйне, 62

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Лапорт (Стоунз, 65), Менди – де Брюйне (Гюндоган, 79), Сильва (Фоден, 85), Родри – Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Агуэро.

Вест Хэм: Фабианьски – Фредерикс (Сабалета, 60), Крессуэлл, Диоп, Огбонна, Масуаку – Райс, Нобл, Соучек – Антонио, Снодграсс (Боуэн, 80)

Предупреждение: Масуаку

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