Англия

Фрэнк Лампард не сможет рассчитывать на французского полузащитника.

Нголо Канте получил повреждение в поединке 26 тура чемпионата Англии против Манчестер Юнайтед и был заменен уже на 10 минуте.

Согласно информации L`Equipe, французский полузащитник травмировал приводящую мышцу и пропустит 2-3 недели.

Таким образом, Нголо Канте не сможет принять участие в матче Лиги чемпионов против Баварии и встрече АПЛ против Ливерпуля.

Напомним, Челси проявляет интерес к центральному полузащитнику Лацио Сергею Милинковичу-Савичу.