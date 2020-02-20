Фрэнк Лампард не сможет рассчитывать на французского полузащитника.
Нголо Канте, фото getty images
20 февраля 2020, 12:05
Нголо Канте получил повреждение в поединке 26 тура чемпионата Англии против Манчестер Юнайтед и был заменен уже на 10 минуте.
Согласно информации L`Equipe, французский полузащитник травмировал приводящую мышцу и пропустит 2-3 недели.
Таким образом, Нголо Канте не сможет принять участие в матче Лиги чемпионов против Баварии и встрече АПЛ против Ливерпуля.
Напомним, Челси проявляет интерес к центральному полузащитнику Лацио Сергею Милинковичу-Савичу.