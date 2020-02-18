Италия

Сербский хавбек может усилить "пенсионеров" следующим летом.

Полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич попал в сферу интересов Челси. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, скаут "синих" находился в Риме с целью лично посетить поединок 24-го тура итальянской Серии А Лацио — Интер (2:1) и понаблюдать за игрой 24-летнего хавбека.

Стоит отметить, что в том матче Милинкович-Савич стал одним из героев своей команды, отличившись взятием ворот, а Челси, в свою очередь, планирует попытаться оформить его трансфер предстоящим летом.

В текущем сезоне Сергей Милинкович-Савич провел 23 матча в Серии А, в которых он забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, ранее президент Лацио признался, что не продал сербского полузащитника за 100 миллионов евро.

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