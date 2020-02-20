Англия

Менеджер ответил руководителю каталонского клуба.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола отреагировал на слова президента Барселоны о том, что каталонцы приветствуют решение УЕФА запретить "горожанам" участвовать в Лиге чемпионов в течение двух сезонов.

"Если они так счастливы, что нас отстранили, то я бы напомнил президенту Барселоны, что у нас есть право на апелляцию. Мы верим, что мы правы. Мы подадим апелляцию и, возможно, все решится в нашу пользу".

"Но не стоит Барселоне об этом слишком громко говорить. Это мой совет им", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.

Ранее сообщалось, что УЕФА продолжает изучать нарушения правил финансового фэйр-плей "горожанами", что может повлечь за собой дополнительное наказание.