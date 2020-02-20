Испания

Барселона согласна с наказанием для английского клуба.

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу высказал свою поддержку решению УЕФА отстранить Манчестер Сити от Лиги чемпионов на два сезона.

"Мы благодарим УЕФА за уверенное и настойчивое поддержание правил финансового фэйр-плей в последние годы", — цитирует Бартомеу Evening Standard.

Напомним, помимо бана в еврокубках, "горожане" оштрафованы на 30 миллионов евро. Также известно, что Сити подал апелляцию на это решение.

Ранее сообщалось, что Барселона довольно неоднозначным способом подписала нападающего Леганеса Мартина Брайтвэйта.