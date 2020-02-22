Англия

Кепа Аррисабалага в последних трех матчах уступил место в рамках Вилли Кабальеро.

Вратарь Челси Кепа Аррисабалага потерял место в основном составе. Испанский голкипер три поединка подряд был вынужден наблюдать за игрой со скамейки запасных.

Главный тренер "пенсионеров" Фрэнк Лампард прокомментировал свое решение предоставить игровую практику Вилли Кабальеро, из-за которого появилось множество вопросов касательно будущего Кепы в лондонском клубе.

"Я работаю только в интересах клуба и его руководства. Мы все хотим лучшего. Мне платят за принятие решений. В данной ситуации было принято такое решение с учетом игровой формы вратарей. Ситуация изменилась, но это не окончательно".

"Все, что нужно Кепе — это тренироваться и правильно относиться к делу, что я требую от всех своих футболистов. Все может измениться", — приводит слова Лампарда ESPN.

Напомним, матч Челси — Тоттенхэм состоится сегодня, 22 февраля, в 14:30 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.