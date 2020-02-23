Джаннелли Имбула продолжит карьеру в другом месте.
Джаннелли Имбула, Getty Images
23 февраля 2020, 11:59
Полузащитник Джаннелли Имбула больше не принадлежит Сток Сити. Стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества по согласию обеих сторон, сообщил официальный сайт "гончаров".
27-летний Имбула перешел в Сток летом 2015 года из Порту за рекордные для "гончаров" 24,25 млн евро. Он и поныне остается самой дорогой покупкой в истории Сток Сити.
Однако оправдать ожидания в Сток-он-Тренте Имбула не сумел. Он сдавался в аренду в Тулузу, Райо Вальекано и Лечче.
За итальянский клуб Джаннелли провел всего три матча в Серии А (129 минут) и позавчера был досрочно возвращен из аренды.
Сток Сити после 34 туров Чемпионшипа занимает 19-е место среди 24 команд. Следующую игру команда проведет против Блэкберна 26 февраля.