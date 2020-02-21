Италия

Лечче прервал аренду полузащитника Джанелли Имбула.

Джанелли Имбула раньше срока вернется в Сток Сити из Аренды в Лечче — сообщил официальный сайт "джаллоросси".

Арендованный на сезон-2019/20 27-летний игрок национальной сборной ДР Конго (2 матча, 0 голов) провел лишь 3 матча в Серии А и 1 поединок Кубка Италии за Лечче.

Ранее Имбула выступал за Генгам (101 матч во всех турнирах, 4 гола), Марсель (76, 3), Порту (21, 0), Сток Сити (28, 2), Тулузу (аренда, 34, 1) и Райо Вальекано (аренда, 24, 1).

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