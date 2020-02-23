Англия

Португалец в будущем может переехать на Олд Траффорд.

Руководство Манчестер Юнайтед готов в летнее трансферное окно начать переговоры с Вулверхэмптоном о покупке нападающего Диогу Жоты, сообщает Express.

По данным источника, селекционная служба "манкунианцев" убедила клуб в высоком качестве португальца, и теперь Юнайтед намерен предложить за игрока 50 миллионов фунтов.

Тем не менее, отмечается, что "волки" хотят выручить больше из футболиста, который ранее стал лучшим игроком недели в Лиге Европы, благодаря хет-трику в ворота Эспаньола.

Действующее соглашение Жоты с Вулверхэмптоном рассчитано до 2022 года. В текущем сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 5 результативных передач