Лига Европы

Большинство голосов болельщики на сайте УЕФА отдали форварду Вулверхэмптона.

Нападающий Вулверхэмптона Диогу Жота стал лучшим игроком недели в Лиге Европы по версии УЕФА.

На сайте организация проходило голосование. Помимо Жоты, среди претендентов также были Янис Хаджи (Рейнджерс), Дайчи Камада (Айнтрахт) и Лусиано Вьетто (Спортинг).

Жота помог "волкам" уверенно разобраться с Эспаньолом (4:0), оформив хет-трик.

Помимо этого, Жота, Вьетто и Камада вместе с Виктором Коваленко попали в символическую сборную недели в Лиге Европы.

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