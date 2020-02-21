Большинство голосов болельщики на сайте УЕФА отдали форварду Вулверхэмптона.
Диогу Жота, uefa.com
21 февраля 2020, 19:35
Нападающий Вулверхэмптона Диогу Жота стал лучшим игроком недели в Лиге Европы по версии УЕФА.
На сайте организация проходило голосование. Помимо Жоты, среди претендентов также были Янис Хаджи (Рейнджерс), Дайчи Камада (Айнтрахт) и Лусиано Вьетто (Спортинг).
Жота помог "волкам" уверенно разобраться с Эспаньолом (4:0), оформив хет-трик.
Помимо этого, Жота, Вьетто и Камада вместе с Виктором Коваленко попали в символическую сборную недели в Лиге Европы.
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