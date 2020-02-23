Француз высказался о нынешней форме "красных".
Арсен Венгер, getty images
23 февраля 2020, 13:15
Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер заявил, что Ливерпулю под силам побить рекорд Арсенала, проведя 49 поединков в АПЛ без поражений, но он не хотел, чтобы им это удалось.
"Это может случиться, да. Но я не очень этого хочу. Ты всегда хочешь быть единственным, которому удалось достичь чего-то особенного".
"Конечно, это нормально, если рекорды удается повторить или побить их. Если они этого заслуживают, то пожалуйста".
"Ливерпуль — это уже исключительная команда, потому что они проиграли только одну игру в прошлом году. Они заслужили быть там, где сейчас находятся", — сказал Венгер beIN Sports.
Ранее сообщалось, что Венгер в ближайшее время может стать президентом Ренна.