Англия

Француз высказался о нынешней форме "красных".

Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер заявил, что Ливерпулю под силам побить рекорд Арсенала, проведя 49 поединков в АПЛ без поражений, но он не хотел, чтобы им это удалось.

"Это может случиться, да. Но я не очень этого хочу. Ты всегда хочешь быть единственным, которому удалось достичь чего-то особенного".

"Конечно, это нормально, если рекорды удается повторить или побить их. Если они этого заслуживают, то пожалуйста".

"Ливерпуль — это уже исключительная команда, потому что они проиграли только одну игру в прошлом году. Они заслужили быть там, где сейчас находятся", — сказал Венгер beIN Sports.

Ранее сообщалось, что Венгер в ближайшее время может стать президентом Ренна.