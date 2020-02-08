Франция

"Красно-черные" заинтересованы в сотрудничестве с легендарным тренером.

Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер может стать новым президентом Ренна, сообщает ESPN.

Французский клуб находится в поисках кандидатов на эту должность и заинтересован в сотрудничестве с Венгером, которому они также готовы предложить должность спортивного директора. Сам 70-летний специалист также готов рассмотреть это предложение.

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Венгер находится без работы с мая 2018 года, когда он покинул Арсенал.

Ранее сообщалось, что Оливье Летанг покинул пост президента Ренна.

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