Англия

Менеджер Сити рассказал о слабых компонентах команды.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказал свое мнение касательно того, что его команда уже который матч не может забить пенальти.

"Это не нормально для такого уровня, который есть у нас в команде, но я сказал игрокам, что в следующий раз мы забьем, и бьющий футболист должен быть полностью уверен в этом. В следующий раз мы собираемся забить, и, возможно, это будет, когда нам это будет нужно больше всего".

"Де Брюйне — это один из вариантов исполнителей, но в конце концов футболисты сами решают, кто будет бить. Например, мне нравится наш менталитет, мне нравится, когда Агуэро сам забирает мяч, чтобы пробить. Мне нравится инициатива своих игроков", — цитирует Гвардиолу Goal.

Ранее менеджер высказал свое мнение о мотивации футболистов после минимальной победы в матче против Лестера.