Менеджер Сити рассказал о слабых компонентах команды.
Пеп Гвардиола, getty images
23 февраля 2020, 14:59
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказал свое мнение касательно того, что его команда уже который матч не может забить пенальти.
"Это не нормально для такого уровня, который есть у нас в команде, но я сказал игрокам, что в следующий раз мы забьем, и бьющий футболист должен быть полностью уверен в этом. В следующий раз мы собираемся забить, и, возможно, это будет, когда нам это будет нужно больше всего".
"Де Брюйне — это один из вариантов исполнителей, но в конце концов футболисты сами решают, кто будет бить. Например, мне нравится наш менталитет, мне нравится, когда Агуэро сам забирает мяч, чтобы пробить. Мне нравится инициатива своих игроков", — цитирует Гвардиолу Goal.
Ранее менеджер высказал свое мнение о мотивации футболистов после минимальной победы в матче против Лестера.