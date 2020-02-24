Англия

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти — о матче против Арсенала.

Арсенал одержал непростую победу над Эвертоном в 27-м туре АПЛ.

"Мы провели хороший матч, создали много возможностей у ворот соперника. В защите мы отыграли плохо. Когда пропускаешь три таких гола, то точно проиграешь игру".

"Мы сравняли счет в концовке первого тайма. Мы знали, что они играл в Лиге Европы в четверг, и под конец могли устать, но мы уступили. Ключевой момент матча – мы легко пропустили три гола".

"Я доволен, как мы играли в первом тайме. С появлением Андре Гомеша команда стала играть лучше. В атаке сыграли хорошо, в защите — нет".

"Мы движемся в верном направлении, но нам необходимо делать выводы. Из-за плохой игры в обороне мы едем домой без очков", — приводит слова Карло Анчелотти BBC.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Арсенал – Эвертон.

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