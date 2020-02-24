"Канониры" обыграли "ирисок" в результативном матче.
Арсенал — Эвертон, Getty Images
24 февраля 2020, 01:35
Подопечные Микеля Артеты на своем поле принимали коллектив Карло Анчелотти.
Арсенал, пропустив гол на первой минуте игры, сумел собраться и не только отыграться, но и добыть победу.
Обзор матча:
Арсенал — Эвертон 3:2
Голы: Нкетиа, 27, Обамеянг, 33, 46 — Калверт-Льюин, 1, Ришарлисон, 45+4
Арсенал: Лено — Бельерин, Мустафи, Давид Луис, Колашинац (Сака, 18) — Себальос (Торрейра, 76), Джака — Пепе, Озил (Гендузи, 82), Обамеянг — Нкетиа
Эвертон: Пикфорд — Сидибе, Мина, Холгейт, Бейнс — Делф (Кен, 82), Шнейдерлен (Гомеш, 59) — Ришарлисон, Сигурдссон, Ивоби (Бернард, 60) — Калверт-Льиюн
Предупреждения: Шнейдерлен, Ришарлисон, Сигурдссон, Гомеш.