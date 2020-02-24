Англия

"Синие" заинтересованы в аргентинском футболисте.

Руководство Челси рассматривает вариант с приобретением нападающего Мауро Икарди в летнее трансферное окно, утверждает FCInterNews.

Напомним, действующий контракт аргентинского футболиста принадлежит Интеру, но в текущем сезоне форвард выступает в аренде в ПСЖ.

По данным источника, парижане также думают над тем, стоит ли выкупать права на игрока за 65 миллионов евро. Ранее сообщалось, что соглашение Икарди с ПСЖ предусматривает разрыв контракта.

В текущем сезоне нападающий провел 29 поединков в футболке парижан, забив 19 голов и отдав две результативные передачи.