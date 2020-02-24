"Синие" заинтересованы в аргентинском футболисте.
Мауро Икарди, getty images
24 февраля 2020, 15:40
Руководство Челси рассматривает вариант с приобретением нападающего Мауро Икарди в летнее трансферное окно, утверждает FCInterNews.
Напомним, действующий контракт аргентинского футболиста принадлежит Интеру, но в текущем сезоне форвард выступает в аренде в ПСЖ.
По данным источника, парижане также думают над тем, стоит ли выкупать права на игрока за 65 миллионов евро. Ранее сообщалось, что соглашение Икарди с ПСЖ предусматривает разрыв контракта.
В текущем сезоне нападающий провел 29 поединков в футболке парижан, забив 19 голов и отдав две результативные передачи.