Италия

Полноценный трансфер аргентинца зависит не только от французского гранда, но и от самого игрока.

Нападающий Интера Мауро Икарди выступает в текущей кампании за ПСЖ на правах аренды. Французский клуб после завершения арендного соглашения может выкупить аргентинца за 65-70 миллионов евро, однако сам футболист может от этого отказаться, сообщает FCInterNews.It.

По информации источника, перед переходом Икарди в ПСЖ прошлым летом адвокат Улиссе Савини посоветовал Мауро и его жене Ванде Наре включить в контракт пункт, позволяющий форварду свободно покинуть парижский гранд в конце сезона.

Таким образом, последнее слово в вопросе перехода Икарди в ПСЖ на полноценной основе останется именно за футболистом, даже если французы активируют пункт его выкупа у Интера.

Предполагается, что 27-летний нападающий захочет вернуться в итальянскую Серию А после завершения сезона. Ранее его жена и агент Ванда Нара заявила, что Икарди пока не определился со своим будущим.

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