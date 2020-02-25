Англия

Мерсисайдцы продлили свою серию без поражений, обыграв Вест Хэм.

В поединке 27-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль не без проблем добыл победу над Вест Хэмом со счетом 3:2.

Интересно, что подопечные Юргена Клоппа не проигрывают в чемпионате Англии на протяжении 44-х матчей, благодаря чему "красным" удалось приблизиться к многолетнему рекорду Арсенала по количеству поединков без поражений.

В период с 2003 по 2004 год клуб из северного Лондона не проигрывал 49 матчей подряд. Таким образом, Ливерпулю осталось не допустить ошибок в следующих пяти встречах АПЛ, чтобы повторить достижение "канониров".

Стоит отметить, что Ливерпулю осталось выиграть всего четыре матча, чтобы стать чемпионом английской Премьер-лиги.

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