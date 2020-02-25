Мерсисайдский клуб может обновить собственный рекорд 1972 года в матче с Борнмутом.
Футболисты Ливерпуля, Getty Images
25 февраля 2020, 01:10
В поединке 27-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль не без проблем добыл победу над Вест Хэмом со счетом 3:2.
Стоит отметить, что подопечным Юргена Клоппа покорилось очередное достижение в чемпионате Англии. "Красные" выиграли 21-й раз подряд на Энфилде, повторив тем самым собственный же рекорд по количеству домашних побед.
Действующий рекорд был установлен еще в 1972 году, когда Ливерпуль возглавлял легендарный Билл Шенкли. Обновить его команда Клоппа сможет 7 марта в матче против Борнмута.
Ранее сообщалось, что Ливерпулю осталось не проиграть пять матчей, чтобы повторить рекорд Арсенала. К слову, "красным" осталось победить в четырех поединках, чтобы досрочно выиграть АПЛ.
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