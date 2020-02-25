Быстрее Трента до этой отметки добрались только Сеск Фабрегас и Уэйн Руни.
Трент Александер-Арнольд, Getty Images
25 февраля 2020, 07:20
Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд в матче против Вест Хэма (3:2) сделал две голевые передачи, доведя число своих ассистов в АПЛ до 25.
Тренту эта отметка покорилась в возрасте 21 год и 40 дней. Быстрее до нее добирались только игравший тогда за Арсенал полузащитник Сеск Фабрегас (20 лет и 134 дня) и нападающий МЮ Уэйн Руни (21 год и 63 дня), часть своих ассистов сделавший в форме Эвертона.
Ливерпуль благодаря триумфу в игре с Вест Хэмом повторил рекорд по количеству домашних побед подряд в элитном дивизионе чемпионата Англии.