Англия

Быстрее Трента до этой отметки добрались только Сеск Фабрегас и Уэйн Руни.

Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд в матче против Вест Хэма (3:2) сделал две голевые передачи, доведя число своих ассистов в АПЛ до 25.

Тренту эта отметка покорилась в возрасте 21 год и 40 дней. Быстрее до нее добирались только игравший тогда за Арсенал полузащитник Сеск Фабрегас (20 лет и 134 дня) и нападающий МЮ Уэйн Руни (21 год и 63 дня), часть своих ассистов сделавший в форме Эвертона.

Ливерпуль благодаря триумфу в игре с Вест Хэмом повторил рекорд по количеству домашних побед подряд в элитном дивизионе чемпионата Англии.